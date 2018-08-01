400 شهادة مصرية مزورة في الكويت والقاهرة ترد

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية الأربعاء عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن إصدار جامعات مصرية شهادات مزورة لطلاب كويتيين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها لم تصدر أي شهادات سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

وأضافت الوزارة أن الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية، وأنها أخبرت الجانب الكويتي بأن الشهادات مزورة ووهمية.

وأشارت الوزارة إلى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الثلاثاء تشكيل لجنة لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء المواطنين أو الوافدين.

ويأتي الإجراء الأخير بعدما كشفت وزارة التعليم الكويتية عن قيام وافد مصري يعمل بوزارة التعليم الكويتية، بتنسيق عمليات تزوير 400 شهادة عليا من جامعات مصرية لطلاب لم يسبق لهم دخولها مقابل مبالغ مالية، حسب وسائل إعلام مصرية.

واتهمت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم جامعات مصرية "مشبوهة" بإصدار شهادات لطلبة في الكويت.

وكانت النائبة قد صرحت سابقا لعدد من وسائل الإعلام أنها "اكتشفت وجود طلبة يدرسون كورسات أونلاين، وحاصلين على شهادات من جامعات مصرية مشبوهة عليها علامات استفهام".

وأضافت الهاشم "أحد رؤساء هذه الجامعات طلب مني ثلاجة مقابل تسهيل إجراءات تسجيل طلبة، وفي حينها تقدمت بطلب للجهات المعنية في الكويت وتم وقف الاعتراف بهذه الجامعة".