قتلى في انفجار استهدف تجمعا حضره رئيس الوزراء الإثيوبي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مقتل "بضعة أشخاص" في انفجار استهدف تجمعا كان يخاطبه في وسط العاصمة أديس أبابا.

وفي كلمة متلفزة بعد الانفجار وصف أبي الحادث بأنه محاولة غير ناجحة من قبل من لا يريدون إثيوبيا موحدة.

وكان أبي قد أنهى كلمة أمام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة ميسكيل، عندما وقع انفجار صغير أدى الى اندفاع الحشد باتجاه المنصة التي غادرها رئيس الوزراء بسرعة.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي وهو يبتعد عن المنصة بعد الانفجار:​

Update: A footage from Ethiopian News agency shows PM #AbiyAhmed whisked away by his security detail. A faint sound of explosion can be heard over the MC who was thanking those Ethiopians watching the program from abroad. The crowd is dispersing and no further alert as of now. pic.twitter.com/Ls0n6oPWIs — Addis Standard (@addisstandard) June 23, 2018

وكان أبي تولى رئاسة الحكومة خلفا لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال وسط موجة من الاحتجاجات بقيادة أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.