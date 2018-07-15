محادثات أميركية-كورية شمالية لبحث إعادة رفات جنود أميركيين

التقى مسؤولون أميركيون وكوريون شماليون على الحدود بين الكوريتين الأحد لمناقشة إعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتمثل إعادة رفات هؤلاء الجنود إحدى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة غير مسبوقة عُقدت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في حزيران/يونيو.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النقاب عن خطة لعقد هذه المحادثات بعد زيارة بيونغ يانغ هذا الشهر.

وذكرت يونهاب نقلا عن مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية إن المفاوضات بدأت في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين.

وأضافت أن ثلاث مركبات للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية ترفع علم الأمم المتحدة شوهدت تتجه إلى الحدود في وقت سابق الأحد.