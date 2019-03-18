اجتماع لرؤساء أركان جيوش العراق وسوريا وإيران

ذكرت صحيفة الوطن السورية اليومية الموالية للحكومة الاثنين إن رؤساء أركان جيوش سوريا وإيران والعراق سيعقدون اجتماعا نادرا في دمشق لمناقشة "سبل مكافحة الإرهاب".

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن الموضوعات الأخرى المطروحة للمناقشة في الاجتماع ولا توقيته المحدد أو مكانه.

وإيران من بين أقوى داعمي الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات كما أنها حليف مقرب من العراق.

وقالت واشنطن من قبل إنها تريد الحد مما تصفه بالتأثير الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وخاصة في العراق وسوريا.

وتدعم قوات أميركية قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شرق البلاد في قتال داعش.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة كبيرة على الحدود مع العراق.