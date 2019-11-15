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الشرق الأوسط

احتجاجات إيران.. الأمن يطلق الرصاص الحي على متظاهرين

عناصر من القوات الأمنية الإيرانية وسط طهران

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نشر ناشطون إيرانيون، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي ضد محتجين في منطقة الأحواز.

ويشهد عدد من المدن الإيرانية تظاهرات احتجاجية حاشدة، بعد رفع السلطات أسعار البنزين بنسب وصلت إلى ثلاثة أضعاف.

وقتل متظاهر إيراني على يد القوات الأمنية، في مدينة سيرجان وسط البلاد.

/**/ /**/ إيران - احتجاجات على رفع أسعار البنزين
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وشهدت بهبهان الواقعة في جنوب شرقي إيران تظاهرة حاشدة تهتف ضد رفع أسعار البنزين

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، أعلنت الجمعة رفع سعر البنزين الحر ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد.

/**/ /**/ جانب من تظاهرات عمالية في إيران
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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، بما فيها مدينتا ماهشهر، والأحواز.

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