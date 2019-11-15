احتجاجات إيران.. الأمن يطلق الرصاص الحي على متظاهرين

نشر ناشطون إيرانيون، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي ضد محتجين في منطقة الأحواز.



ويشهد عدد من المدن الإيرانية تظاهرات احتجاجية حاشدة، بعد رفع السلطات أسعار البنزين بنسب وصلت إلى ثلاثة أضعاف.

وقتل متظاهر إيراني على يد القوات الأمنية، في مدينة سيرجان وسط البلاد.

وشهدت بهبهان الواقعة في جنوب شرقي إيران تظاهرة حاشدة تهتف ضد رفع أسعار البنزين

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، أعلنت الجمعة رفع سعر البنزين الحر ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، بما فيها مدينتا ماهشهر، والأحواز.