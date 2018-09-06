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احتجاجات البصرة.. بالصور

متظاهر عراقي خارج مقر حكومي في البصرة

انقطاع للكهرباء في الصيف، ومياه ملوثة، وبطالة، وانتشار للفساد.

أزمات أدت لاندلاع احتجاجات في محافظة البصرة العراقية، خلفت سبعة قتلى من المتظاهرين على الأقل خلال الأيام الأربع الماضية، ما يسلط الضوء على ما يعانيه الجنوب من إهمال على مدى عقود، رغم إنتاجه معظم ثروة العراق النفطية، حسب مراقبين.

واستمرت الاحتجاجات الخميس في البصرة، وأحرق المتظاهرون مقر منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، واستراحة المحافظ في شارع الكورنيش.

التظاهرات مستمرة الخميس في البصرة
التظاهرات مستمرة الخميس في البصرة

متظاهرون عراقيون يتجمعون خارج مكتب الحكومة في البصرة الأربعاء
متظاهرون عراقيون يتجمعون خارج مكتب الحكومة في البصرة الأربعاء

ومحافظة البصرة، ثاني أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد السكان، ويعيش فيها أكثر من مليوني نسمة.

متظاهرون عراقيون يحتجون بسبب نقص الخدمات العامة الأساسية
متظاهرون عراقيون يحتجون بسبب نقص الخدمات العامة الأساسية

ويقول سكان في البصرة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح، وتداخل فيها النفط، الأمر الذي يعرضهم للخطر. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

مرضى عراقيون في مستشفى بالبصرة بسبب تلوث المياه
مرضى عراقيون في مستشفى بالبصرة بسبب تلوث المياه

​وأطلق ناشطون عراقيون من محافظات أخرى حملات لمد أهالي البصرة بالمياه.

وأغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي من البصرة لبغداد وأضرموا النار في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لليوم الثالث على التوالي.

متظاهرون يقطعون الطريق الواصل بين البصرة وكرمة علي بإشعال النار في الإطارات
متظاهرون يقطعون الطريق الواصل بين البصرة وكرمة علي بإشعال النار في الإطارات

متظاهرون خارج مقر الحكومة الإقليمي في البصرة يحاولون إسقاط الجدار الأسمنتي
متظاهرون خارج مقر الحكومة الإقليمي في البصرة يحاولون إسقاط الجدار الأسمنتي

في المدينة، كان رجال الإطفاء يكافحون طوال الصباح النيران الناجمة عن قنابل الزجاجات الحارقة والمفرقعات التي ألقيت على المبنى، مقر السلطات الإقليمية.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في مبنى حكومى الأربعاء
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في مبنى حكومى الأربعاء

وخلال الليل أغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر القريب، وهو منفذ رئيسي لدخول الحبوب وغيرها من واردات الغذاء الضرورية.

جندي عراقي في ميناء أم قصر بعد إغلاقه من جانب المتظاهرين
جندي عراقي في ميناء أم قصر بعد إغلاقه من جانب المتظاهرين

ميناء أم قصر من الداخل
ميناء أم قصر من الداخل

وتزايد الغضب الشعبي في وقت يجد فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في أيار/ مايو.

جانب من أول جلسة للبرلمان العراقي بتشكيلته الجديدة
جانب من أول جلسة للبرلمان العراقي بتشكيلته الجديدة

وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد
العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد

ورغم أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لا تزال الحكومات العراقية عاجزة عن توفير بعض الخدمات الأساسية للسكان.

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