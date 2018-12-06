باريس.. غلق برج إيفل تحسبا من 'العنف الهائل'

أعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل الخميس إغلاق المعلم السياحي الشهير السبت بسبب الاحتجاجات التي يتوقع أن تخرج في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشركة في بيان إن "التظاهرات التي أعلن أنها ستخرج يوم السبت في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزوار في ظروف آمنة".

كما أصدرت الشرطة أوامر لعشرات المتاحف والمواقع الثقافية مثل الأوبرا والمحلات التجارية في وسط باريس بضرورة غلق أبوابها بسبب المخاوف من العنف الذي قد يرافق التظاهرات.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية الخميس إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من "العنف الهائل" والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة السترات الصفراء.

وذكر المسؤول بالإليزيه أن المعلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة "للتخريب والقتل".

ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي "السترات الصفراء" السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة.