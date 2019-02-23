احتجاجات جديدة للسترات الصفراء

ينظم محتجو "السترات الصفراء" تظاهرات جديدة في باريس ومدن أخرى للسبت الـ15 من تحركهم، على أمل الحد من التراجع الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.

وفي باريس أعلن عن خمس تظاهرات، ثلاث منها على شكل تجمعات حسبما ورد في بيان للشرطة. أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، انطلقتا من قوس النصر بعد الظهر وتنتهيان عند الساعة الخامسة مساء في ساحة تروكاديرو.

ويشمل مسار المتظاهرين جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر مرورا بمقر "حركة شركات فرنسا" (ميديف)، حتى ساحة تروكاديرو.

وعلى موقع فيسبوك، أعلن أربعة آلاف شخص مساء الجمعة مشاركتهم في هذه التجمعات وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون". لكن هذه الأرقام لا تسمح بالتكهن بحجم التعبئة.

وتقول وزارة الداخلية الفرنسية التي يعترض المحتجون باستمرار على الأرقام التي تنشرها، إن حجم التظاهرات تراجع في أيام السبت الأربعة الأخيرة. وكان 41 ألف شخص قد تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر أول يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية غير المسبوقة.

وتنظم تجمعات في مدن أخرى مثل بوردو التي تعد مع تولوز من مواقع التعبئة الكبرى التي تشهد باستمرار صدامات عنيفة مع قوات الشرطة.

من جهة أخرى، أبلغت نقابات شرطة بوردو المسؤولين الجمعة عن "الوضع الحرج" و"الإنهاك المعنوي والجسدي" لعناصر الشرطة، مطالبة بوسائل أكثر فاعلية لمواجهة "حرب العصابات في المدن".

لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير صرح خلال زيارة إلى ضاحية اوبرفيلييه بشمال شرق باريس "إذا كان البعض يعتقدون أن رجال الشرطة سينهكون وسيتم استنزافهم، فهم مخطئون". وأكد أن "الشرطة ستكون حاضرة وستقوم بمهامها".

وتمت تعبئة عدد من عناصر الشرطة إلى جانب عناصر من الدرك في كليرمون فيران وسط فرنسا حيث تنظم مظاهرة يتوقع أن يشارك فيها ثلاثة آلاف شخص.

وفي هذه المدينة، ستغلق المحلات التجارية والحدائق والمباني العامة بعض الظهر بينما ألغيت كل الحفلات الموسيقية والعروض فيها. وتم سحب كل ما يمكن استخدامه من قبل المتظاهرين لرشق الشرطة، من سلات مهملات إلى مقاعد عامة.