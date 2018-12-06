احتجاجات في العاصمة الأردنية

تظاهر مواطنون أردنيون في العاصمة عمان مساء الخميس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

ولم تمنع الأجواء الماطرة والباردة المئات من الاحتجاج قرب مقر الحكومة على السياسات والقرارات الأخيرة، التي أفضت إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل وسياسات اقتصادية تفاقم ما يعانيه المواطنون من ضغوط.

وأغلق المحتجون الطريق الرئيسي المتجه لمقر الحكومة التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز.

وشهدت الاحتجاجات أيضا هتافات تتعلق بالحريات، خاصة تلك التي يقيدها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وكانت الاحتجاجات قد أسقطت الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.