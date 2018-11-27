احتجاجات ضد بن سلمان في تونس

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الزيارة المقررة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلادهم.

ويصل الأمير السعودي إلى تونس في وقت لاحق الثلاثاء قادما من القاهرة في إطار جولة خارجية زار خلالها أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدة.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم ولي العهد السعودي بالوقوف وراء اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، ورفعوا الأعلام اليمنية تنديدا بالتدخل السعودي في اليمن.

وكانت منظمات مدنية غير حكومية من بينها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد دعت إلى التظاهر احتجاجا على زيارة بن سلمان، ورفعت النقابة دعوى قضائية عاجلة لمنع ولي العهد السعودي من زيارة البلاد.

في المقابل، ذكر مكتب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تونس تندد بقتل خاشقجي وتريد إجراء تحقيق شامل فيه، لكنها لا تريد استخدام الجريمة لزعزعة استقرار المملكة.

وقالت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي إن تونس تجمعها بالمملكة السعودية "علاقات تاريخية راسخة" وذلك بصرف النظر عمن يحكمها، مضيفة أن بن سلمان يمثل المملكة وهو مرحب به في تونس.

وفي سياق متصل أكدت مصادر بالبعثة المرافقة لولي العهد السعودي أن بن سلمان سوف يكتفي بلقاء الرئيس التونسي قبل أن يتوجه إلى الجزائر.

وتشمل جولة الأمير السعودي وهي الأولى منذ مقتل خاشقجي، زيارة إلى الأرجنتين حيث يشارك في قمة مجموعة الـ20 المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.