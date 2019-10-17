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متظاهرون يغلقون عدة طرق في لبنان ويحرقون الإطارات احتجاجا على الأوضاع المعيشية
الشرق الأوسط
احتجاجات في لبنان بسبب ضريبة واتساب
17 أكتوبر، 2019
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احتجاجات في لبنان بسبب ضريبة واتساب
احتجاجات في لبنان بسبب ضريبة واتساب
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