لبنان.. احتجاجات بعد أنباء عن توافق على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بحصول توافق مبدئي على تسمية وزير المال الأسبق محمد الصفدي (75 عاما) لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري.

وقالت مراسل الحرة إن متظاهرين غاضبين خرجوا في طرابلس وبيروت احتجاجا على تسمية المسؤول السابق واتهموه بالفساد.

وفي بيروت، خرج محتجون إلى الشوارع وأقفلوا أوتوسترادات جل الديب والذوق والرينغ وخلدة وغيرها احتجاجا على ترشيح وزير من السلطة التي يصفونها بأنها "فاسدة"، ويطالبون بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة من خارج الطبقة السياسية الحالية.

وخرجت دعوة للتظاهر أمام منزل الصفدي في طرابلس مساء الجمعة تحت عنوان "حكومة تكنوقراط.. لا تكنوسياسية".

وجاءت الأنباء عن التوافق على اسم الصفدي بعد اجتماع عقد في بيت الوسط ضم كل من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، وممثل عن حركة "أمل".

وبحث المجتمعون شكل الحكومة المقبلة، في ما أوضحت مصادر أن شرط الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط لا يزال قائما مع رفض الثنائي الشيعي لهذا الشرط.

ونقلت وكالة رويترز عن "مصدر مطلع" إن الحريري لم يبد أي اعتراضات على اختيار الصفدي، مضيفا أن أعضاء البرلمان من "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري سيختارون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبا.

وقال مصدر ثان وهو شخصية كبيرة على صلة وثيقة بـ"حركة أمل" و"حزب الله" إنه جرى خلال الاجتماع التوصل إلى إتفاق من حيث المبدأ على اختيار الصفدي.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء قد نقلت عن الرئيس ميشال عون قوله

إن "الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطا بعيدا"، معربا عن أمله "في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف".

من هو الصفدي؟

والصفدي رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية وعضو سابق بالبرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

تم اختيار الصفدي عضوا بالبرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000 لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.

وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.

وشغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وكان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري في عام 2005.

وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي أمام موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.