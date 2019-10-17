احتجاجات لبنان.. مرافقو وزير التربية يرهبون متظاهرين

أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مرافقي وزير التربية اللبناني، أكرم شهيب، وهم يطلقون الرصاص لتفريق عشرات المتظاهرين.

وخرج، مساء الخميس، آلاف اللبنانيين في العاصمة بيروت ومناطق أخرى من البلاد، للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية وإعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، بينها رسوم على مكالمات واتساب.

ويظهر في الفيديو مسلحون وهم يطلقون الرصاص لتفريق متظاهرين وسط أحد الشوارع في بيروت، منعوا موكب شهيب من المرور.

وعقب انتشار الفيديو طالب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، شهيب، وهو ينتمي إلى الحزب نفسه، بتسليم "الذين اطلقوا النار في الهواء..".

وأضاف جنبلاط، في تغريدة على تويتر، "نحن تحت القانون لكن نطلب تحقيقا شفافا ونرفض الاعتداء على أي كان".

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

وعلى وقع التظاهرات، أعلن وزير الاتصالات، محمد شقير، التراجع عن فرض الرسم بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري.

في وسط بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".

واتهموا أركان الدولة جميعا بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين. كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.