احتجاج في درعا ضد إقامة تمثال لحافظ الأسد

ذكر ناشطون سوريون معارضون أن عشرات تظاهروا في مدينة درعا جنوبي البلاد احتجاجا على إقامة تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ودرعا هي المدينة التي بدأت فيها التظاهرات في سوريا باحتجاجات سلمية في مارس/ آذار 2011، ولكنها تصاعدت لتتحول إلى تمرد مسلح قتل فيه أكثر من 400 ألف شخص.

وحافظ الأسد هو والد الرئيس الحالي بشار الأسد الذي حققت قواته مكاسب كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في الحرب بدعم من حليفتيه روسيا وإيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الاحتجاج وقع في وسط مدينة درعا حيث هتف المتظاهرون "عاشت سوريا" و "يسقط بشار الأسد".

وأوردت جماعات أخرى من نشطاء المعارضة، من بينهم شبكة شام، أنباء الاحتجاج.