أفادت الحكومة الكندية السبت أن سائحا كنديا "محتجز" في سوريا بعدما أوردت وسائل إعلام محلية أنه توجه إلى قرية قريبة من الحدود اللبنانية في منطقة تسيطر عليها قوات النظام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية لفرانس برس إن "مواطنا كنديا محتجز في سوريا".

وذكر الإعلام الكندي أن كريستيان لي باكستر (44 عاما) المتحدر من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادىء، فقد أثره منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، وتحديدا منذ وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.

ورفضت الدبلوماسية الكندية كشف تفاصيل أخرى.

ومنذ 2011، تنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر الى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.

وقالت الخارجية الكندية في بيان إن "الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد في شكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية".

والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011.

لكن الخارجية أوضحت أنه سيتم تقديم خدمات قنصلية "إلى الشخص المعني وأفراد عائلته ضمن الإمكانات المتاحة".

المصدر: أ ف ب