احتجاز صحافيين أميركيين بعد لقاء بمادورو

احتجزت السلطات الفنزويلية الاثنين طاقما صحافيا أميركيا وصادرت معداتهم وهواتفهم بعد مقابلة لم تكتمل مع الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو.

وقال الصحافي خورخي راموس الذي يعمل لصالح شبكة "يونيفيجن نيوز" إن مادورو قطع مقابلة كان يجريها معه، قبل أن يتم احتجازه وفريق العمل، حسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح راموس أن مادورو قطع المقابلة بعد 17 دقيقة عندما عرض عليه الصحافي مشاهد لشباب فنزويليين يأكلون بقايا طعام من على عربة جمع قمامة.

واحتجز أفراد الفريق الصحافي لمدة ساعتين قبل أن يطلق سراحهم.

​ونفت الحكومة الفنزويلية صحة رواية راموس، متهمة إياه بمحاولة فبركة حادثة دولية.