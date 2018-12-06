صراع على مقعد لنورث كارولاينا بالكونغرس

أعلن المرشح الديمقراطي للدائرة التاسعة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بولاية نورث كارولاينا دان ماكريدي الخميس سحب اعترافه بالهزيمة أمام منافسه الجمهوري مارك هاريس.

وجاء ذلك وسط مزاعم بحدوث عملية تلاعب بالاقتراع الغيابي في انتخابات مجلس النواب التي أجريت الشهر الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال ماكريدي، وهو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، إن منافسه "يمول نشاطا إجراميا".

وكانت النتائج التي أعلنت بعد الاقتراع قد أظهرت فوز هاريس بفارق 905 أصوات، لكن مجلس الانتخابات التابع للولاية قرر بعد ذلك تأجيل اعتماد النتائج.

وقالت تقارير إعلامية إن مجلس انتخابات الولاية و مجلس النواب التابع للكونغرس قد يقرران إجراء انتخابات جديدة.

وسوف يعقد مجلس الانتخابات جلسة بحلول 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل للنظر في هذا الأمر، وقد يقرر إجراء انتخابات جديدة إذا تبين له وقوع مخالفات أفسدت النتيجة.