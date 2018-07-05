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الولايات المتحدة

بالصور.. هكذا احتفلت أميركا باستقلالها

احتفلت الولايات المتحدة بعيد استقلالها الـ242 الأربعاء. هذه صور اخترناها لكم من الاحتفالات.
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في لونغ آيلند بولاية نيويورك، تجمع الآلاف على الشاطئ لمشاهدة الألعاب النارية
1 في لونغ آيلند بولاية نيويورك، تجمع الآلاف على الشاطئ لمشاهدة الألعاب النارية
هكذا بدت نيويورك مساء عيد الاستقلال
2 هكذا بدت نيويورك مساء عيد الاستقلال
شروق الشمس على أعلام تحيط بمسلة واشنطن
3 شروق الشمس على أعلام تحيط بمسلة واشنطن
مسلة واشنطن وتلة الكابيتول حيث الكونغرس
4 مسلة واشنطن وتلة الكابيتول حيث الكونغرس

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