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بالصور.. هكذا احتفلت أميركا باستقلالها
05 يوليه، 2018
احتفلت الولايات المتحدة بعيد استقلالها الـ242 الأربعاء. هذه صور اخترناها لكم من الاحتفالات.
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1
في لونغ آيلند بولاية نيويورك، تجمع الآلاف على الشاطئ لمشاهدة الألعاب النارية
2
هكذا بدت نيويورك مساء عيد الاستقلال
3
شروق الشمس على أعلام تحيط بمسلة واشنطن
4
مسلة واشنطن وتلة الكابيتول حيث الكونغرس
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