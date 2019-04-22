إياك وعدم الإفطار

أهمية وجبة الإفطار قد تتجاوز القيمة الغذائية ودورها في توازن النظام الغذائي، فالأمر قد يتعلق بالوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

دراسة أجرتها دورية مجمع طب أمراض القلب الشهر الجاري، على 6550 شخصا أعمارهم بين 65 و75 عاما، أفادت بأن المشاركين في الدراسة ممن لم يكونوا يتناولون وجبة الإفطار كانوا عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية بنسبة 87 بالمئة بالمقارنة مع الملتزمين بتناول الوجبة.

وأشارت الدراسة إلى أن تاركي وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من نظرائهم المداومين عليها بنسبة 59 في المئة، كما كانت فرص إصابتهم بنوبات قلبية أكثر من ثلاثة أضعاف متناولي الإفطار بشكل دائم.

وتابعت الدراسة حالات المشاركين فيها على مدار نحو 17 عاما، وشهدت وفاة 2318 من المشاركين، 619 منهم توفوا بأمراض قلبية وعائية.