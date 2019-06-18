احذر زر تشغيل محرك السيارة

دقت ناقوس الخطر حادثة وفاة رجل في ولاية بنسلفانيا بسبب سيارته التي يعمل محركها بواسطة زر، لا مفتاح.

راسيل فيش (68 عاما) توفي في الـ15 من شباط /فبراير الماضي بعد أن ترك سيارته "تويوتا فور رانر" في مرآب السيارات في منزله وذهب للفراش.

أما القاتل فهو أول أكسيد الكربون الذي ظل يستنشقه أثناء النوم، بعد نسيانه وقف السيارة عن العمل، وظل محركها يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة.

ويقول موقع يو أس توداي إن فيش واحد من بين أربعة أشخاص لقوا حتهم في الولايات المتحدة هذا العام لظروف مشابهة.

ويطالب خبراء المشرعين بسن قوانين تجبر شركات تصنيع السيارات على إضافة خاصية على السيارات لوقف تشغيل المحرك تلقائيا بعد توقف السيارة عن العمل.

وقد أعلنت شركة تويوتا الأسبوع الماضي أنها ستضيف خاصية الأمان هذه إلى الطرازات الجديدة من سيارتها لعام 2020 في شمال أميركا.

وكان زوجان من ولاية فلوريدا قد رفعا دعوى قضائية ضد تويوتا بسبب تعرضهما لإصابات في المخ لتركهما سيارتهما التي يعمل محركها أيضا بواسطة زر لمدة ست ساعات.

وتشير تقديرات شركة "سيفتي ريسيرش آند ستراتيجيس" إلى وفاة 37 شخصا في الولايات المتحدة منذ عام 2015 لهذه الأسباب.