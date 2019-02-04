احم الأطفال دون عامين من معجون الأسنان

حذرت هيئة تابعة لوزارة الصحة الأميركية من خطر ابتلاع الأطفال الصغار لمادة الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان، وأوصت بالانتظار حتى يبلغوا عامين من العمر.

وقالت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في دراسة حول غسل الأسنان بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة، إن غسل الأسنان يفضل أن يبدأ مع ظهور أول سن للطفل، وذلك بدءا من عمر ستة أشهر، وإن الزيارة الأولى لطبيب الأسنان يجب أن تتم قبل أن يتجاوز عمره عاما.

وأكدت أن استخدام الفلورايد هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض انتشار تسوس الأسنان في الولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن ابتلاع كمية كبيرة من الفلورايد أثناء نمو الأسنان يؤدي إلى تغييرات واضحة في بنية المينا مثل "تسمم الأسنان بالفلور"، وهي حالة خلل تحدث نتيجة نقص في معادن المينا بسبب الجرعات الزائدة من الفلورايد.

ولهذا السبب، أوصت بأن يبدأ الأطفال في استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد في عمر سنتين.

وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، يجب استخدام كمية معجون أسنان بحجم حبة الأرز، ولمن هم أكبر من ثلاث سنوات، يفضل استخدام كمية بحجم حبة البازلاء وذلك حتى عمر ست سنوات، لأنه ببلوغ هذا العمر، يكون "منعكس البلع" قد تطور بشكل كاف لمنع البلع عن غير قصد.

وقد وجدت الدراسة حول الفترة من 2013 إلى 2016 أن أكثر من 38 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات يستخدمون معجون أسنان بكميات أكبر من تلك التي توصي بها "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" وغيرها من المؤسسات.

ووجدت أيضا أن حوالي 80 في المئة من الأطفال بين 3-15 سنة تأخروا في بدء غسل أسنانهم بالفرشاة.