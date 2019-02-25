احم أطفالك من محتوى يوتيوب كيدز

حذف تطبيق "يوتيوب كيدز" المخصص للأطفال مقاطع فيديوهات تضمنت نصائح حول كيفية الانتحار.

ويظهر في أحد المقاطع المحذوفة شخص يقدم للأطفال إرشادات حول كيفية قطع الشرايين عند منطقة الرسغ، وهو يقول: "تذكروا أيها الأطفال جرح صغير لجذب الانتباه، وجرح عميق من أجل تحقيق النتائج".

وقام التطبيق بحذف الفيديوهات بعد أن أبلغت عنها مدونة متخصصة بأطباء الأطفال، فضلا عن بلاغات أخرى من أم اكتشفت ما يحتويه الفيديو وهي تشاهد مقطعا مع طفلها.

من جانب آخر حذرت مدونة "بيدي مم" من فيديوهات أخرى تنتشر على يوتيوب كيدز بعضها يتعلق بلعبة "ماين كرافت" والتي يظهر فيها أحد الشخصيات وهو يطلق النار على شخص آخر، ناهيك عن فيديوهات أخرى تحرض على العنف.