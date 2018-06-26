المغرب: أحكام قضائية بحق ناشطي 'حراك الريف'

حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 عاما بعد إدانتهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة".

وأصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكاما أخرى على 49 متهما بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما، واكتفت بفرض غرامة مالية على متهم واحد.

وصدرت الأحكام في غياب المتهمين الذين يحاكمون منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2017 وقد قرروا منذ منتصف حزيران/يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المغرب على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017 احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وتقدر جمعيات حقوقية عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة.