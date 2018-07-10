اختبار طبي يكشف لك كم تبقى من عمرك

طور علماء بجامعة ييل الأميركية فحص دم يحدد الفترة المتبقية للشخص على قيد الحياة.

وعمد الباحثون على قياس تسعة مؤشرات حيوية في الدم، يمكن استخدامها لحساب العمر البيولوجي لجسم شخص ما، من خلال تقييم قدرة الجسم على القيام بالوظائف الحيوية، مقابل طول المدة التي قضاها خارج الرحم.

واعتمد العلماء على دراسة أجريت على آلاف الأشخاص بين عامي 1988 و 2010 لتحديد العوامل الإكلينيكية التي ترتبط بمتوسط عمر الإنسان المتوقع.

ويقيس الاختبار ما يسميه العلماء بـ"العمر الظاهري" للشخص الذي يعكس العمر البيولوجي للجسم بدلا من "العمر الزمني".

وإذا كان العمر الظاهري للشخص أعلى من عمره الزمني، فهذا يعني أنه يشيخ بصورة أكبر من غيره.

وفي دراسة منفصلة، ذكر باحثو جامعة ييل أن أبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة هي الفقر وقلة التعليم والإجهاد المزمن، إلى جانب التدخين والسمنة وقلة التمارين الرياضية.

ووجد الباحثون أن النساء يشيخون بمعدل أقل من الرجال.