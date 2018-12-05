اختبار لكشف السرطان في 10 دقائق

كشف باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية عن اختبار دم جديد يمكنه الكشف عن مرض السرطان في الجسم خلال 10 دقائق فقط، ويعتمد على اكتشاف بصمة للحامض النووي تظهر في حالة حدوث أورام سرطانية.

وطور الباحثون هذا الاختبار، بعدما تمكنوا من الكشف عن "علامة حيوية" تشير إلى عدة أنواع من مرض السرطان.

وقال مات تراو، الباحث الذي نشر الدراسة في دورية "نيتشر كوميونيكيشن" الأربعاء إنه كان من الصعب تحديد علامة بسيطة تشير إلى هذا المرض المعقد، فحتى مرض واحد مثل سرطان الثدي له عدة أنواع تحتاج إلى عدة اختبارات.

لكن الباحثين توصلوا إلى علامة تظهر في كل أنواع سرطان الثدي وسرطان البروستات والقولون والمستقيم والورم الليمفاوي، ما يظهر أن العلامة ربما "تبدو سمة عامة لكل أنواع السرطان" بحسب الباحث.

ويعتمد الاختبار على استخدام سائل يتغير لونه مع وجود خلايا سرطانية في أي مكان في الجسم. وقال العلماء إن بالإمكان إجراء الاختبار أيضا بواسطة أخذ عينات من الأنسجة.

ومن المتوقع أن يساهم ذلك الاكتشاف في الكشف المبكر عن مرض السرطان وتقديم العلاج ربما قبل ظهور الأعراض بسنوات.

ومن المؤمل أن يستخدم هذا الفحص إلى جانب الفحوص الدورية الأخرى التي يجريها المرضى، مثل قياس نسبة الكوليسترول في الجسم.