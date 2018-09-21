اختتام المرافعات في قضية اغتيال الحريري

أعلن رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري الجمعة انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

ونقل مراسل "الحرة" عن ري قوله إن المداولات ستبدأ الأسبوع القادم للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين "لاتقبل أدنى شك".

وأوضح القاضي الأسترالي أن "المتهم برئ حتى تقتنع المحكمة بدون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة".

وكانت المرافعات الختامية للادعاء ركزت على صلات حزب الله اللبناني بالمتهمين الأربعة في القضية وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي.

ووفقا للمدعي العام نايجل بوفواس، فإن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله اعترف في أكثر من مناسبة بتلك الصلات وبأن شبكة الاتصالات السرية التي استخدمها المتهمون كانت في الواقع جزءا من جهاز أمن "حزب الله".