اختراق أحدث هواتف سامسونغ

تمكن مستخدم من فتح أحدث هاتف لشركة سامسونغ، S10 ببصمة مزيفة، رغم أن تقنية التعرف على البصمة في هذا الجهاز أكثر تعقيدا.

وخلافا لإصدارات سامسونغ السابقة لا يعتمد مستشعر البصمة الخاص في جهازS10 على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، بل على جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية.

ولكن مستخدما تمكن من نسخ بصمة إصبعه وطباعتها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد،

وبعد ثلاث محاولات تمكن من خداع هاتف سامسونغ S10 وكسر نظام الحماية ببصمة الإصبع المطبوعة.

وفي السنوات الماضية لاقت بصمة الأصبع رواجا كبيرا وأصبحت تستخدم في خدمات حساسة بالهواتف الذكية مثل تطبيقات الدفع والخدمات المصرفية.

لكن تزايد الاختراقات لنظم الحماية البيومترية دفع بعض شركات التكنولوجيا إلى التخلي عن هذه الوسيلة واستبدالها بتقنيات بديلة مثل تقنية التعرف على الوجوه وقزحية العين.