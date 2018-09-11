أتراك يخترقون وكالة الأنباء المصرية

تعرضت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية للاختراق الثلاثاء، من جانب مجموعة هاكرز أتراك.

ووضعت مجموعة الهاكرز التي تدعى "أكينجيلار"، ملصقا على الصفحة الرئيسية للوكالة الإخبارية يحمل صورة للقيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، والذي لا يزال قابعا في السجن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق البلتاجي، لإدانته بتدبير "اعتصام رابعة" والتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف.

وتعتبر "أكينجيلار" والتي تعني "المغيرون" في اللغة التركية، أكبر مجموعة هاكرز في تركيا ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1999.