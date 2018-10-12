فيسبوك تكشف اختراق 29 مليون حساب

قالت شركة فيسبوك الجمعة إن قراصنة اخترقوا 29 مليون حساب على الموقع، في إطار الخرق الأمني الذي كشفت عنه منذ أسبوعين.

وكانت فيسبوك قد ذكرت في البداية أن الاختراق طال 50 مليون حساب، إلا أنها لم تكن على علم بما إذا كان قد أسيء استغلال تلك الحسابات.

واخترق القراصنة أسماء أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتف نحو 29 مليون حساب، ومن بين تلك الحسابات حصلوا على مزيد من البيانات من 14 مليون حساب، مثل الموطن وتاريخ الميلاد، وعلى الأقل 10 أماكن تمت زيارتها أو آخر 15 عملية بحث.

كذلك أثار القراصنة خللا بمليون حساب، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات.

وتعتزم الشركة إرسال رسائل إلى من جرى اختراق حساباتهم.

وقالت فيسبوك إن تطبيقات طرف ثالث وتطبيقات فيسبوك مثل واتس آب وإنستغرام لم تتأثر بالاختراق.

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واكتشفت فيسبوك الاختراق منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حين استطاعت اكتشاف الثغرة في شيفرة الصفحة العامة للحساب والتي استغلها القراصنة.

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وقدمت فيسبوك تسعة اعتذارات منذ عام 2006 حتى الآن في قضايا تتعلق بالخصوصية، جاء أبرزها بعد فضيحة تسريب البيانات التي عرفت بـ "كامبرديج أناليتيكا" حين تم تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لشركة استشارات سياسية.