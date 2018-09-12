'معجزة'.. اخترق رأسه سيخ حديدي وظل معافى

يتعافى صبي في العاشرة من عمره بعدما هاجمته حشرات وتعثر وسقط من فوق شجرة على سيخ حديد، اخترق جمجمته من الأمام للخلف.

لكن المعجزة حدثت عندما انتهى حظ الصبي إكزافييه كننينغهام العاثر. ذلك أن السيخ لم يصب عين إكزافييه أو مخه أو حبله الشوكي، أو أوعيته الدموية الرئيسية، حسب ما أفادت صحيفة "كانزاس سيتي ستار".

تجربة إكزافييه المروعة بدأت بعد ظهر السبت الماضي عندما هاجمته زنابير صفراء في بيت شجرة في منزله في هاريسون فيل جنوبي مدينة كانزاس بولاية ميزوري الأميركية.

السيخ الحديدي الذي يبلغ طوله أكثر من 15 سنتيمترا، ثقب رأسه من الأمام للخلف ولا يزال يطل بارزا من وجهه.

حاولت ميللر والدة إكزافييه طمأنة ابنها الذي قال لها "أنا أموت يا أمي" وهي تسرع به للمستشفى.

ونقل في نهاية الأمر إلى مستشفى جامعة كانزاس حيث قام مدير جراحة المخ والأعصاب في المستشفى، كوجي إيبرسول، بتقييم الجرح.

وقال إيبرسول "لا يمكنك أن تثقب بدقة أفضل... احتمال واحد في المليون أن تخترق خمسا إلى ست بوصات من مقدمة الوجه لمؤخرته دون أن تصيب هذه الأشياء".

ليس هناك نزيف نشط، ما سمح للمستشفى بإجراء جراحة لسحب السيخ صباح الأحد، وما زاد الجراحة صعوبة أن السيخ لم يكن دائريا.

ولأن السيخ كان مربعا بأطراف حادة كان يتعين أن يخرج بشكل مستقيم تماما، فأي انحراف كان من شأنه أن يؤدي إلى إحداث ضرر أكبر.

وقال إيبرسول إن كلمة "معجزة" ستكون ملائمة لوصف ما حدث.

ويعتقد الأطباء أن إكزافييه قد يتعافى بشكل كامل.

وقال إيبرسول: "لم أر شيئا مر بهذا العمق في موقف تأمل فيه بالنجاة.. ناهيك عن تعاف شبه كامل إن لم يكن كاملا".

