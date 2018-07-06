اختطاف أربعة مهندسين أجانب في ليبيا

اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة الجمعة أربعة مهندسين أجانب يعملون في جهاز النهر الصناعي في جنوب غرب ليبيا.

وبدأت السلطات المحلية مساعيها للبحث عن المختطفين وهم كوري وثلاثة فلبينيين.

وقال مدير مكتب الإعلام في جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي لمراسلنا في ليبيا إن الحادث وقع في منطقة الحساونة جنوب غرب البلاد.

وأضاف أن المختطفين كانوا يعملون في الدعم والتشغيل والصيانة في منظومة النهر الصناعي مشيرا إلى أن المجموعة الخاطفة لم تعرف حتى الآن ولم تعرف مطالبها.

الجدير بالذكر أن النهر الصناعي هو شبكة من الأنابيب تنقل المياه الجوفية من الصحراء جنوب ليبيا إلى مدن الشمال، وأنشأ المشروع في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

ويعتمد معظم سكان المدن الليبية على مياه النهر الصناعي بشكل أساسي حتى اليوم.