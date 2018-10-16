اختفاء خاشقجي.. دعوة أممية لرفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين

طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه الثلاثاء برفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت باشليه في بيان: "بالنظر إلى خطورة الوضع المحيط باختفاء خاشقجي، أعتقد أن الحصانة الممنوحة إلى مسؤولين أو موظفين معنيين بمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية المبرمة في عام 1963، يجب أن ترفع فورا".

ودعت باشليه كلا من السعودية وتركيا إلى الكشف عن جميع المعلومات التي تعرفانها حتى الآن عن قضية الصحافي واحتمال تعرضه للقتل خارج الإطار القانوني.

وأضافت في البيان "بما أن هناك ما يبدو دليلا واضحا على أن خاشقجي دخل القنصلية ولم يغادرها، فإن المسؤولية على عاتق السلطات السعودية لكشف ما حدث اعتبارا من ذلك الحين".

ويعد خاشقجي من المنتقدين البارزين لحكومة الرياض ويقيم في الولايات المتحدة، واختفت آثاره منذ دخوله إلى القنصلية لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.