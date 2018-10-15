اختفاء خاشقجي.. ملك السعودية يأمر بـ'تحقيق داخلي'

قال مسؤول سعودي الاثنين إن العاهل سلمان بن عبد العزيز أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول الذي ليس مصرحا له الحديث علنا لوكالة رويترز إن "الملك أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول".

ويجري فريق تركي سعودي مشترك مساء الاثنين تفتيشا في مبنى القنصلية السعودية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.

واختفت آثار الصحافي السعودي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله القنصلية لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه، لكن المملكة تنفي هذه المزاعم. وتطالب العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الرياض بكشف مصير خاشقجي.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه السعودية.