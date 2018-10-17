اختفاء خاشقجي.. بومبيو يلتقي أردوغان

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إلى أنقرة لإجراء محادثات مع القادة الأتراك حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وبدأ بومبيو القادم من السعودية فور وصوله، لقاء في قاعة الشخصيات الكبرى في مطار أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين الأتراك.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة أنقرة.

وكان بومبيو قال في ختام محادثاته في الرياض الثلاثاء إن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال بومبيو للصحافيين المسافرين معه قبل أن تقلع طائرته من الرياض إلى أنقرة، إن القادة السعوديين "وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب".

وتزامنا مع زيارة بومبيو لأنقرة، نشرت الصحافة الموالية للحكومة التركية معلومات جديدة تتحدث عن تعذيب وقتل الصحافي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر أمن سعوديين.

وطالب الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بأن يطبق مبدأ "قرينة البراءة" لصالح السعودية في إطار الأزمة التي أثارها اختفاء خاشقجي.