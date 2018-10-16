بومبيو يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الثلاثاء إلى السعودية لبحث قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أسبوعين بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبدأ قبل قليل اللقاء بين بومبيو والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وتتزامن الزيارة مع تقارير في وسائل إعلام أميركيّة حول نية السعودية الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب تم بشكل خاطئ.

وكان مسؤول أميركي أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن بومبيو سيلتقي، بالإضافة إلى العاهل السعودي، ولي العهد محمد بن سلمان في عشاء مساء الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفير الرياض في واشنطن خالد بن سلمان في استقبال بومبيو لدى وصوله صباح الثلاثاء.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" والذي كان ينتقد سلطات بلاده.

وكان ترامب صرح الإثنين أن العاهل السعودي نفى في اتصال هاتفي معه "بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء" حول خاشقجي. وأضاف تعليقا على معلومات تحدثت عن قتل الصحافي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول "بدا لي أن الأمر قد يكون حصل على أيدي قتلة غير منضبطين".

وبدأت الشرطة التركية مساء الإثنين تفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي.

وتأتي زيارة بومبيو بعد ورود تقارير في وسائل إعلام أميركية حول اعتزام السعودية الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب جرى بشكل خاطئ.

وقالت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصدرين لم تسمهما، إن الرياض تعد تقريرا يفيد أن خاشقجي قتل خلال استجواب جرى بشكل خاطىء بنية خطفه.