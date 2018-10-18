ترامب: عواقب وخيمة إذا ثبت تورط السعودية باختفاء خاشقجي

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن العواقب ستكون "وخيمة" في حال ثبت تورط السعودية في حادثة اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في حديث للصحافيين من قاعدة أندروز العسكرية في واشنطن "يبدو من المؤكد أن الصحافي خاشقجي مات، إنه لأمر محزن للغاية".

صحيفة نيويورك تايمز من جهتها قالت إن الرئيس ترامب يثق في تقارير استخبارية من عدة مصادر تشير بقوة إلى دور سعودي رفيع المستوى في اغتيال خاشقجي.

ووفقا للصحيفة فإن الرئيس ترامب أكد في مقابلة معها أن الادعاءات بأن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي أثارت أسئلة عميقة حول التحالف الأميركي مع السعودية، وأشعلت واحدة من أخطر الأزمات السياسة الخارجية منذ توليه الرئاسة.

وأشار ترامب إلى أنه لا يزال من "المبكر بعض الشيء" استخلاص استنتاجات نهائية لتحديد من الذي أمر باغتيال خاشقجي.

وقال مسؤولان تركيان الخميس إن المحققين الأتراك يفتشون غابة على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان خاشقجي، الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعدما دخل القنصلية السعودية.

وأضاف المسؤولان البارزان أن المحققين جمعوا "عينات كثيرة" من تفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل وسوف يسعون لتحليل العينات بحثا عن الحمض النووي لخاشقجي.

وفي وقت سابق، أمضى محققون أتراك قرابة تسع ساعات في مقر إقامة القنصل السعودي، كما فعل محققون سعوديون ذلك أيضا، حيث فتش الفريق التركي السطح والمرآب وأطلقوا طائرة مسيرة حلقت فوق المنطقة.