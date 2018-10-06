اختفاء خاشقجي.. تركيا تفتح تحقيقا

فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقا قضائيا حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية السبت.

وتؤكد الرياض أن خاشقجي الذي يكتب مقالات رأي لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، غادر القنصلية بعد أن أجرى معاملات الثلاثاء، فيما تقول أنقرة إنه لا يزال في الداخل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال إنه على استعداد للسماح للسلطات التركية بالدخول إلى القنصلية السعودية في اسطنبول والبحث عن الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف في تصريح لبلومبيرغ "رغم أن مبنى القنصلية يعتبر منطقة سيادة خاصة إلا أنه سيتم السماح للسلطات الدخول والبحث بالطريقة التي يرونها مناسبة".

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