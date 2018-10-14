اختفاء خاشقجي.. روبيو: يجب معاقبة السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها

قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو الأحد إن على الولايات المتحدة مواجهة السعودية إذا ثبت أنها المسؤولة عن اختفاء أو قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية "إذا لم نتخذ إجراء، من الممكن أن يشمل مبيعات السلاح، عندئذ لن نكون قادرين على مواجهة بوتين أو الأسد أو مادورو، أو الصينيين وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان“.

وتابع روبيو وهو عضو في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية في الكونغرس أن صفقة السلاح التي وقعتها واشنطن مع الرياض بقيمة 110 مليار دولار مؤخرا "يمكن أن توفر ميزة في الرد على هذا الموقف".

وقال "ليس هناك ما يكفي من المال في العالم لاستعادة مصداقيتنا في مجال حقوق الإنسان إذا لم نمض قدما ونتخذ إجراء سريعا".

وفي تصريح آخر لمحطة "سي أن أن" طالب روبيو وزير الخزانة ستيفن منوشين بعدم حضور مؤتمر استثماري كبير سيعقد في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.

لكن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أكد أن منوشين يعتزم في الوقت الحالي حضور المؤتمر الذي سيتناول قضايا تتعلق بتمويل الإرهابيين وكيفية وقفه.

وكان الرئيس دونالد ترامب تعهد في مقابلة مع محطة "سي بي أس" ستذاع الأحد، بالوصول إلى حقيقة حادثة اختفاء خاشقجي، وقال إنه سيكون هناك "عقاب شديد" إذا ثبت أن الحكومة السعودية هي من قتلته.