اختفاء خاشقجي.. سناتور أميركي يتحدث عن 'عواقب مدمرة'

حذر السناتور الأميركي ليندسي غراهام السعودية الاثنين من أنه إذا تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فإن العواقب ستكون "مدمرة" على العلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال غراهام: "نحن متفقون على أنه إذا تأكدت الاتهامات ضد الحكومة السعودية، فإن ذلك سيكون مدمرا للعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وسيكون ثمة ثمن كبير يتعين دفعه وليس اقتصاديا فحسب".

وأكد السناتور الأميركي أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كروكر يشاطره الرأي.

واعتبر غراهام، بعد معلومات كشف عنها مسؤولون أتراك وتفيد أن خاشقجي قد اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول التي توجه إليها الثلاثاء لإجراء معاملات إدارية، أن على السعودية تقديم "إجابات صادقة".

وكانت الشرطة التركية أعلنت السبت أن 15 سعوديا قدموا إلى اسطنبول وغادروها الثلاثاء، وكانوا في مقر القنصلية لدى وجود خاشقجي فيها بناء على موعد مسبق لإتمام معاملات إدارية.

وأعلنت المصادر التركية التي تكلمت عن فرضية الاغتيال أن هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا بعملية الاغتيال، لكن الرياض نفت على الفور هذه المعلومات. وهي تؤكد أن الصحافي غادر مقر القنصلية بعد أن أنهى معاملاته.