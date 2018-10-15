اختفاء خاشقجي.. شركات ورجال أعمال يقاطعون 'دافوس الصحراء'

قرر عدد من رجال الأعمال الأميركيين وبعض من كبريات الشركات العالمية عدم حضور مؤتمر استثماري ضخم مقرر عقده في السعودية هذا الشهر.

وأعلن كل من جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لشركة"جي. بي مورغان تشيس"، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك ستون"، عدم حضورهم لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".

وبذلك تنضمّ هذه الشخصيات الكبيرة في مجال المال والأعمال إلى لائحة متزايدة تضم رجال أعمال ومؤسسات قرروا مقاطعة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018 المزمع عقده من 23 ولغاية 25 الجاري في الرياض والذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، فإن هذه الانسحابات أتت على خلفية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب مصادر للشبكة الأميركية، فإنه من المتوقع أن تعلن شركات أخرى انسحابها من المؤتمر.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" وصحف "فاينانشيال تايمز" و"إيكونومست" و"نيويورك تايمز" وشركة "فورد"، قد أعلنوا انسحابهم من المؤتمر الاستثماري، بعد اختفاء خاشقجي.

كذلك فإن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" لخدمات النقل دارا خوسروشاهي لن يشارك على الأرجح في المؤتمر، بينما أعلن رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، مؤسّس مجموعة فيرجين، أنّه علّق اتصالات ترتبط بمشاريع سياحية في منطقة البحر الأحمر بالسعودية بسبب اختفاء خاشقجي.

بالمقابل أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها ستشارك في مؤتمر الرياض، ولم يتراجع بعد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن مشاركته المقررة في المؤتمر.