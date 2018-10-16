اختفاء خاشقجي.. مسؤول تركي: جمعنا الأدلة اللازمة

قال مسؤول تركي كبير الثلاثاء إن المحققين الأتراك الذين فتشوا القنصلية السعودية في إسطنبول ضمن تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي جمعوا الأدلة اللازمة بما في ذلك عينات من التربة.

وأوضح المسؤول لوكالة "رويترز"، بعد أن نفذ الفريق التركي عملية تفتيش للقنصلية دامت تسع ساعات، أن "خبراء الأدلة الجنائية الأتراك فتشوا القنصلية وجمعوا الأشياء التي تعتبر ضرورية“.

وتطالب العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الرياض بكشف مصير خاشقجي الذي اختفى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله إلى قنصلية بلاده لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وأشار الرئيس دونالد ترامب الاثنين إلى احتمال أن يكون الصحافي السعودي قد يكون قتل على أيدي "قتلة غير منضبطين".

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء".

وتعتقد تركيا أن خاشقجي، وهو من المنتقدين البارزين للحكومة السعودية ويقيم في الولايات المتحدة، قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه، لكن المملكة تنفي تلك المزاعم.