اختفاء خاشقجي.. مشرعون أميركيون يفعلون قانون ماغنيتسكي

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب قالوا فيها إن قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي تتطلب فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عنها، حسب القانون الأميركي.

وفعل 22 من المشرعين الأميركيين الديموقراطيين والجمهوريين قانون ماغنيتسكي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان والذي يلزم الرئيس الأميركي، بناء على طلب من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالسعي لتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن اختفاء الصحافي السعودي وإبلاغ الكونغرس في فترة لا تتعدى شهرين.

وبناء على النتائج، سيكون بإمكان الكونغرس فرض عقوبات على المسؤولين عن اختفاء خاشقجي "حتى ولو كانوا في أرفع المناصب في المملكة".

وقانون ماغنيتسكي يمكن الإدارة الأميركية من فرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.