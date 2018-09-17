مسؤول في البنتاغون: سقوط طائرة روسية بنيران الجيش السوري

قال مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة" الاثنين إن طائرة روسية أسقطت من قبل دفاعات النظام السوري الجوية عن طريق الخطأ.

وذكر المسؤول أن الطائرة الروسية سقطت في أجواء اللاذقية بعد أن اعتقد الجيش السوري أنها إسرائيلية.

وتابع أن قيادة القوات الأميركية تأكدت من سقوط الطائرة الروسية بنيران النظام السوري.

تحديث: 23:42 ت.غ

اختفت طائرة من طراز إيل-20 على متنها 14 عسكريا فوق البحر المتوسط، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن وزارة الدفاع الروسية.

وقال مسؤول روسي للوكالة إن الاتصال فقد مع الطائرة مساء الاثنين أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم الروسية في سورية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار "بعد هجوم أربع طائرات إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية السورية".

وقالت وسائل إعلام روسية إن الرادارات الروسية رصدت إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في المتوسط.

واتهمت دمشق إسرائيل باستهداف منشآت في اللاذقية لكن إسرائيل لم تعلق حتى الآن.