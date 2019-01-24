أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا بتعيين الممثل الكوميدي لينو بانفي (82 عاما) لمنصب رئيس اللجنة الإيطالية الوطنية لليونسكو، الذي يعتبر أرفع منصب ثقافي في البلاد.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، زعيم حركة "النجوم الخمسة"، وهي تنظيم سياسي شكل الحكومة، تعيين الممثل في هذا المنصب خلال مناسبة أقيمت قبل يومين، للإعلان عن سن تشريع جديد سيستفيد منه الفقراء.

وكان القرار بمثابة مفاجأة للبعض خاصة من اليسار، لأن بانفي، واسمه الحقيقي باسكويل زاغاريا، ممثل في أفلام الكوميديا الجنسية التي يطلق عليها commedia sexy.

تقول مجلة الأيكونوميست إن هذا النوع من الكوميديا يفتقد لمعايير ما يعرف اليوم باسم الصواب السياسي.

وأعلن ماتيو سالفيني، زعيم "الرابطة الشمالية الوطنية" رفضه لهذا القرار، قائلا إنه كان يفضل أن يذهب هذا المنصب إلى مغنية الأوبرا أندريا بوتشيلي.

وعرف الممثل الذي شارك في العديد من الأفلام خلال العقود الماضية بأداء أدوار تعتمد على هذه النوعية من الكوميديا الجنسية التي كسرت تابوهات المجتمع الإيطالي لأول مرة.

وفور اختياره لهذا المنصب، قال بانفي إنه سيتحرك في اليونيسكو لوضع معالم تراثية إيطالية في قائمة التراث العالمي، مثل مسقط رأسه مدينة كانوسا دي بوليا، التي تعبر من أقدم المدن الإيطالية.

وتقول الإيكونومست إن حركة "النجوم الخمسة" التي ينتمي إليها نائب رئيس الوزراء، تريد كسب ثقة الناخبين في المناطق الجنوبية للبلاد والتي يتحدر منها الممثل، مع تراجع شعبيتها فيها.