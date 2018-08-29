ادفع لتشاهد في السعودية.. مغردون: #تحرمنا_من_دورينا_Stc

بعد إعلان شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بأنه لن يكون هناك نقل تلفزيوني مجاني للدوري السعودي أو عبر تطبيق محدد، وذلك لأول مرة، شن السعوديون غضبا عارما ضد الشركة وهيئة الرياضة السعودية. وتصدر هاشتاغ #تحرمنا_من_دورينا_Stc حيث شن الجمهور السعودي حملة من الهجوم والسخرية على الشركة.

في المقابل دافع البعض عن مسعى الشركة لجمع الأموال، خاصة أنها شركة حكومية، لكن رد آخرون بأن الأوضاع المالية للسعوديين تغيرت.

وكان حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة انتيقرال اس تي سي، الناقل الجديد للدوري السعودي، قال الأربعاء "إنه لن يكون هناك نقل تلفزيوني مجاني للكرة السعودية" وإن النقل سيكون فقط عبر تطبيق دوري بلس، ما أشعل غضب جمهور كرة القدم السعودي. وشركة الاتصارت السعودية "اس تي سي" هي شركة تملكها الدولة، حيث تبلغ نسبة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في أسهم الشركة 70%. وأوضحت الشركة بأن النقل الفضائي لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان سيكون بمقابل 528 ريالا (140 دولارا) أي بنحو 50 ريالا في الشهر. وأضاف "لن يكون هناك نقل مجاني عبر الشاشات التلفزيونية، البث المجاني سيكون فقط عبر تطبيق دوري بلس".

من جانبه، هدد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ شركة الاتصالات، مؤكدا أنه يجب أن تتاح مشاهدة الدوري مجانا، وقال "شوفولكم حل".

وتفاعلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مع جمهور كرة القدم، وقالت إنها على استعداد لنقل الدوري.