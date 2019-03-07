ادفع 9.5 مليون دولار واصعد للفضاء

هل سمعت عن مشروع فندق في الفضاء؟ الفكرة حقيقية وليست من نسج أفلام الخيال، فمحطة "أورورا" تسعى لتشييد فندق في المدار، مخصص للسياحة الفضائية.

المشروع أعلنت عنه "أوريون سبان" في نيسان/أبريل الماضي خلال مؤتمر (Space 2.0) الذي جرى في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية.

الفندق يقع على متن هيكل بحجم طائرة نفاثة كبيرة، والإقامة فيه تكون على ارتفاع 200 ميل فوق سطح الأرض، وسيتيح للنزلاء الاستمتاع بمناظر ملحمية على كوكب الأرض والأضواء الشمالية والجنوبية.

بالطبع! الرحلة لن تكون قصيرة ولا رخيصة، فهي تستغرق 12 يومًا على متن محطة أورورا، المقرر أن تصل المدار بحلول عام 2022.

أما الأسعار فتبدأ من من 9.5 مليون دولار للشخص الواحد! ومع ذلك، تقول الشركة إن قائمة الانتظار تضم أعدادا معتبرة ولا يمكن الحجز إلا قبل نحو سبعة أشهر تقريبًا.

وحسب القائمين على المشروع "سينام النزلاء في أكياس النوم المرفقة بالبنية الفوقية، كما سيتم تجميد الطعام، وسيتعين على جميع الضيوف الخضوع لفحص صحي شامل قبل الإطلاق".

إلى جانب التمتع بالتحديق في النجوم والعودة إلى الأرض، من المتوقع أن يقضي زوار "أورورا "بعضًا من إقامتهم وهم يجرون تجارب الجاذبية الصغرى مثل زراعة الطعام، كما هو الحال حاليًا من قبل أطقم المحطات الفضائية.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "أوريون سبان" التي تقف وراء المشروع محطة "أورورا" أن مشروع الفندق "جزء من تجربة عامة هدفها إعطاء الناس مذاق حياة رائد فضاء محترف".

وأضاف في تصريحات صحافية "نتوقع أن ينظر معظم الضيوف إلى النافذة ويدعون كل شخص يعرفونه، وإذا شعر الضيوف بالملل، فلدينا تجربة الواقع الافتراضي، والتي تمكنك من القيام بأي شيء تريده، يمكنك أن تطفو في الفضاء، يمكنك المشي على القمر، يمكنك لعب الغولف".