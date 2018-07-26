ارتفاع أسعار النفط بعد قرار سعودي

ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد إعلان السعودية تعليق جميع شحنات الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج النفط برنت 42 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 74.35 دولارا للبرميل بعد أن زادت 0.7 في المئة يوم الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، خمسة سنتات إلى 69.35 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت أكثر من واحد في المئة خلال الجلسة السابقة.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أعلن الأربعاء أن بلاده ستعلق جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب.

وجاء ذلك بعد أن ذكر التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن أن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين "عملاقتين" تحمل كل منها مليوني برميل نفط خام، حسب الفالح.

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد عبر مضيق باب المندب.

وارتفعت أسعار النفط أيضا بفعل انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن المخزونات انخفضت 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20 تموز/يوليو، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.