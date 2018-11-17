ارتفاع حصيلة إعصار الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار ضرب الساحل الجنوبي للهند إلى 33 قتيلا وفق ما أعلن مسؤول محلي السبت.

وكلفت البحرية الهندية اثنتين من سفنها ومروحية بأعمال إغاثة هناك.

وأرسلت سلطات الولاية السبت مياه شرب وأغذية وأطقم مسعفين إلى نحو 82 ألف شخص في أكثر من 400 مخيم أقامتها الدولة لإغاثتهم.

وكان هؤلاء قد أجلوا من مناطق في طريق إعصار غاجا، الذي ضرب ست مناطق بولاية تاميل نادو الجمعة بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.

وقال أكبر مسؤول منتخب في الولاية، هو إيدابادي بالانيسوامي، إن عمال الإغاثة عثروا على 13 جثة الجمعة و20 أخرى السبت.

ووقعت معظم الوفيات جراء الفيضانات وانهيار منازل والصعق بالكهرباء.

وأضاف أن الإعصار اقتلع 30 ألف عامود كهرباء وأكثر من 100 ألف شجرة.