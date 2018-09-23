ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس

ارتفعت حصيلة ضحايا أمطار غزيرة شهدتها ولاية نابل في شمال شرق تونس السبت إلى أربع وفيات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد أن ستينيا قضى غرقا في تاكلسة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة، فيما عثر على جثة مسن آخر في بئر بورقبة في نابل.

وأعلن الزعق أن شقيقتين جرفتهما السيول لدى خروجهما من مركز عملهما في بورقبة، على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع شبكات الهاتف.

وغمرت المياه السبت وسط نابل بارتفاع عشرات السنتيمترات.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سيولا قوية تجرف سيارات وتغمر أجزاء كبيرة من الطرق في شمال نابل.

وصباح الأحد، أعلن الزعق أن المياه انحسرت وأن الطرق أصبحت سالكة على الرغم من تكدس الوحول.

وأشرقت الشمس فوق المنطقة بعد تساقط ما يصل إلى 197 ميليمتر من المياه في بعض أنحاء نابل وهي نسبة تشكل بحسب الزعق نحو نصف المنسوب السنوي للأمطار.

وجنوبا، في منطقة الساحل، اتخذت إجراءات احترازية تحسبا لسوء الأحوال الجوية، لكن يبدو أن غزارة الأمطار قد تراجعت.

ومنذ منتصف الأسبوع، تشهد تونس عواصف رعدية تسببت في فيضانات وأضرار مادية ما أثار غضب التونسيين الذين يحملون السلطات المسؤولية بسبب عدم صيانة مجاري المياه.