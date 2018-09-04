ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 50

قالت السلطات الليبية إن حصيلة قتلى المواجهات المسلحة بين جماعات متناحرة في العاصمة طرابلس ارتفعت إلى 50 على الأقل، بينهم مدنيون.

وذكرت وزارة الصحة الثلاثاء أن الاشتباكات التي بدأت منذ أواخر أغسطس/آب الماضي خلفت أيضا 138 مصابا.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى "حوار عاجل حول الوضع الأمني في طرابلس" الثلاثاء.

ودفعت المواجهات الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، إلى إعلان حالة الطوارئ داخل العاصمة وحولها.

واندلعت أعمال القتال الأسبوع الماضي عندما هاجمت ميليشيا "اللواء السابع" من ترهونة التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن جنوب طرابلس، الأحياء الجنوبية من العاصمة وتصدت لها كتيبتا "ثوار طرابلس" و"نواسي" التي تدعم الحكومة.

وقالت الشرطة الليبية الأحد إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة خلال أعمال العنف.



